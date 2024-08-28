 العسقلاني يشارك في فوز روستوف أمام أورينبيرج بكأس روسيا - بوابة الشروق
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العسقلاني يشارك في فوز روستوف أمام أورينبيرج بكأس روسيا

محمد عاطف
نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 6:41 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 6:41 م

حقق فريق روستوف الروسي فوزًا ثمينًا على نظيره أورينبيرج بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت عصر اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس روسيا.

ويدين فريق روستوف بالفضل لمهاجمه ايجور جولينكوف في تحقيق الانتصار أمام أورينبيرج، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وشارك إياد العسقلاني لاعب منتخبنا الأوليمبي، في مباراة فريقه روستوف أمام أورينبيرج اليوم الأربعاء، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

وبتلك النتيجة، رفع فريق روستوف رصيده للنقطة السادسة في دور المجموعات ببطولة كأس روسيا، خلف لوكوموتيف موسكو المتصدر.

 


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