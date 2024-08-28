حالات الإصابة بجدري القرود تتجاوز الـ22 ألفا في أفريقيا

أعلنت هيئة الصحة العامة في أفريقيا عن زيادة سريعة في حالات جدري القرود، مع تسجيل نحو 4 آلاف حالة جديدة الأسبوع الماضي و81 حالة وفاة.

وأدى ذلك إلى رفع إجمالي الحالات إلى 22 ألفا و863 حالة إصابة و622 حالة وفاة، بحسب موقع "بريميام تايمز نيجيريا".

وأكد جان كاسيا، رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض، أن اللقاحات التي كان من المقرر وصولها، خلال الأسبوع الحالي، تأخرت بسبب مشكلات متعلقة بالتوثيق والترخيص.

ويأتي ذلك رغم وعود غربية بتقديم 380 ألف جرعة لقاح مضاد للفيروس وهي أقل من 15 في المئة من الجرعات اللازمة.

ورغم الاستجابة السريعة للدول الغنية بعد تفشي المرض خارج القارة الأفريقية في 2022، لم تصل سوى دفعات قليلة من اللقاحات إلى أفريقيا.

ومن المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من اللقاحات، التي تتضمن 50 ألف جرعة من الولايات المتحدة و15 ألف جرعة من تحالف اللقاحات "غافي"، في الأول من سبتمبر المقبل، كما طلبت الكونغو، مليوني جرعة من اللقاحات الخاصة بالأطفال من اليابان.

يذكر أن المتحور الجديد للفيروس، الذي تم اكتشافه لأول مرة في الكونغو، يتسبب في زيادة ملحوظة في انتقال العدوى.