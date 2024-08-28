بابا الفاتيكان ينتقد تشديد قوانين الهجرة

انتقد بابا الفاتيكان فرنسيس، تشديد قوانين الهجرة، داعيا إلى "إدارة عالمية للهجرة" استنادا إلى المبادئ الإنسانية.

وقال البابا، في لقائه العام الأسبوعي اليوم الأربعاء أيضا إنه يجب التصدي لمهربي البشر.

وأعرب رئيس الكنيسة الكاثوليكية مرارا عن حزنه إزاء إجبار الكثير من الأشخاص على الفرار من بلادهم، إما بسبب العنف أو ظروف المعيشة السيئة بشكل كبير.

وقال البابا: "البحر المتوسط أصبح مقبرة" وأضاف أن معظم تلك الوفيات كان من الممكن تفاديها.

لكن السيطرة على الهجرة، من خلال تشديد القوانين، ليس هو الطريق الصحيح، طبقا لما ذكره البابا.

وأضاف البابا: "لا يمكن تحقيق ذلك من خلال قوانين أكثر صرامة، ولا من خلال عسكرة الحدود ولا من خلال الحدود ولا من خلال منعهم من الدخول".

ودعا البابا بدلا من ذلك إلى "مسارات آمنة ومنظمة" للهجرة وتابع: "ما نحتاجه هو إدارة عالمية للهجرة، تستند إلى العدالة والأخوة والتضامن".