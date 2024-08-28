 سلطة الرقابة النووية باليابان ترفض إعادة تشغيل مفاعل بمحطة سوروجا - بوابة الشروق
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سلطة الرقابة النووية باليابان ترفض إعادة تشغيل مفاعل بمحطة سوروجا

طوكيو (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 3:36 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أغسطس 2024 - 3:36 م

قررت سلطة الرقابة النووية اليابانية، أن المفاعل رقم 2 في محطة "تسوروجا" للطاقة النووية في محافظة فوكوي، أخفق في اجتياز مراجعة سلامة إعادة التشغيل، بحسب ما أوردته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الأربعاء.

ويمثل هذا القرار المرة الأولى التي تقرر فيها الهيئة التنظيمية عدم الموافقة على إعادة تشغيل محطة للطاقة النووية.

وكانت سلطة الرقابة النووية قد تأسست في عام 2012، بعد عام من وقوع الحادث النووي في عام 2011 في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية بسبب الزلزال وموجات المد العاتية (تسونامي).

ووافقت سلطة الرقابة النووية في اجتماع عادي عقد اليوم الأربعاء، بالإجماع على مسودة تقييم أعدتها أمانتها العامة.

وأشارت الوثيقة إلى أن المفاعل رقم 2 في محطة "تسوروجا" لم يستوف المعايير التنظيمية بسبب صدع وقع مباشرة تحت المبنى.

وبدأ تقييم المفاعل الموقوف عن العمل في عام 2015، مع التركيز على إمكانية تحرك الصدع في المستقبل.


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