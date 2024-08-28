فلكلور سيوي واستعراضات أطفال لأوبرا عربي في مهرجان العلمين

شهد الممشى السياحي بالمنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة، مساء أمس الثلاثاء، عروضا فنية لفرقتي أوبرا عربي ومطروح للفنون الشعبية، ضمن فعاليات برنامج وزارة الثقافة في الأسبوع الأخير لمهرجان العلمين في نسخته الثانية، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، استمرارا لعروض الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وتألقت فرقة مطروح للفنون الشعبية بقيادة حسن عبد المنعم بمجموعة من الفقرات المعبرة عن الفلكلور السيوي وتراث مطروح منها "الترحيب، الجاية، السامر، الفرح البدوي، الشلال".

وأنشئت الفرقة عام 1974 ومثلت مصر في كثير من المهرجانات الدولية وتستوحي الاستعراضات من وحي البيئة المحلية ويتنوع فيها الإبداع الحركي والغناء البدوي والموسيقى المميزة.

وقدمت فرقة أطفال أوبرا عربي بقيادة محمد مصطفى، الأوبريت الاستعراضي "الليلة الكبيرة"، وسط أجواء وتفاعل كبير، وتقدم الفرقة عروضا تمزج بين الغناء والتمثيل والاستعراض، مع الحفاظ على جوهر العمل الأصلي.

ينفذ البرنامج بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج، والإدارة العامة للموسيقى برئاسة د وليد الشهاوي، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

ويتضمن هذا الأسبوع عروضا فنية متنوعة لفرق قصور الثقافة للفنون الشعبية من محافظات: مطروح، الإسكندرية، والشرقية وأوبرا عربي وغيرها.



ويشهد "مهرجان العلمين" هذا العام فعاليات جديدة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المخصصة للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور، ما يجعله مقصدا سياحيا هاما لآلاف الزائرين من مصر والعالم.