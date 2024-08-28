ولي العهد السعودي يؤكد لعباس وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، خلال لقائه في الرياض، مساء الثلاثاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس "وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الثلاثاء أن الجانبين بحثا "حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها"، وأكد ولي العهد "مواصلة المملكة بذل الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة لوقف أعمال التصعيد".

وكان عباس وصل إلى الرياض مساء الاثنين في زيارة إلى المملكة هي الثانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وسبق أن زار عباس الرياض في أواخر أبريل.