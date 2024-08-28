تركيا تسجل تراجعا في العجز التجاري في يوليو

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أعلنت هيئة الإحصاء التركية اليوم الأربعاء، تراجع العجز التجاري بشكل ملحوظ في يوليو مقارنة بالعام السابق عليه فيما قفزت الصادرات وسط تراجع الواردات.

وانخفض العجز التجاري إلى 3ر7 مليار دولار في يوليو من 5ر12 مليار دولار قبل عام. وفي يونيو، بلغ العجز التجاري 9ر5 مليار دولار.

وفي يوليو، زادت الصادرات بواقع 8ر13 % على أساس سنوي، بينما انخفضت الواردات بواقع 8ر7 %.

وكانت ألمانيا الشريك الرئيسي في الصادرات خلال يوليو، يليها المملكة المتحدة والولايات المتحدة والعراق وإيطاليا.

وباستبعاد منتجات الطاقة والذهب غير النقدي، بلغت العجز في التجارة الخارجية 98ر2 مليار دولار.

وعلى أساس معدل موسميا، نمت الصادرات بواقع 3 % على أساس شهري، بينما تراجعت الواردات بواقع 9ر3 %.