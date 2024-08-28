تم إطلاق سراح نائب رئيس الوزراء التايواني السابق، تشنج وين-تسان، بكفالة قيمتها 28 مليون دولار تايواني(877 ألفا و380 دولارا أمريكيا)، في منطقة تاويوان، اليوم الأربعاء، بعد توجيه اتهامات له بالفساد، أمس الثلاثاء.

وكان تشنج محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي، منذ أن اعتقلته السلطات في منطقة "تاويوان" ، استنادا إلى أمر قضائي في 11 يوليو الماضي، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم الأربعاء.

وقال ممثلو الإدعاء إنه من شروط إطلاق سراحه، أن يبقى نائب رئيس الوزراء السابق في مقر إقامته، ولا يتم السماح له بمغادرة البلاد لمدة ثمانية أشهر.

وأضاف ممثلو الإدعاء أنه يحظر عليه الاتصال بشهود عيان أو متهمين آخرين في القضية.

وبالإضافة إلى تشنج، فإنه تم إطلاق سراح أربعة مشتبه بهم آخرين متورطين في القضية، بكفالة والذين كانوا محتجزين اليوم الأربعاء.

وكان مكتب المدعي العام لمنطقة تاويوان في تايوان، قد أعلن أمس الثلاثاء، أنه تم توجيه الاتهام إلى نائب رئيس الوزراء السابق تشنج وين تسان بالفساد، على خلفية تلقيه رشوة بقيمة 5 ملايين دولار تايواني (156678 دولارا أمريكيا) لتسهيل مشروع تنمية صناعية، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية التايوانية .

يشار إلى أن تشنج شغل عقب مغادرة منصب عمدة تاويوان، منصب نائب رئيس الوزراء حتى مايو 2024 ، وبعدها عينه الرئيس التايواني الحالي لاي تشينج تي على رأس مؤسسة "ستريت إكستشينج فاونديشان" .

وتعد المؤسسة منظمة شبه رسمية كلفتها حكومة تايوان بالتعامل مع الأمور الفنية التي تتعلق بالصين.