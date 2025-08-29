الحكومة العسكرية بميانمار تعلن متمردي كارين مجموعة إرهابية مع اقتراب الانتخابات

طبقت الحكومة العسكرية في ميانمار اليوم الخميس رسميا تصنيف اتحاد "كارين" الوطني، وهي مجموعة متمردة عرقية كبرى، منظمة إرهابية، لتجعل أي أنشطة مرتبطة بها غير شرعية عمليا، بما في ذلك التواصل من قبل أطراف ثالثة.

وتقاتل المجموعة، التي تقع في جنوب شرقي البلاد، على نحو متقطع من أجل حكم ذاتي أكبر عن الحكومة المركزية منذ نالت ميانمار استقلالها عن بريطانيا في 1948.

وانخرط اتحاد كارين في قتال عنيف مع الجيش منذ استولى على السلطة من حكومة أون سان سو تشي المنتخبة في فبراير 2021.

وجاء الإعلان قبل أربعة شهور من الانتخابات المقرر إجراؤها في 28 ديسمبر والتي تعهد اتحاد كارين بعرقلتها. وسيجعل تصنيف المجموعة كيانا إرهابيا تنفيذ أي انشطة تعرقل التصويت أمرا أصعب، بما في ذلك حملات المعلومات غير العنيفة، التي تم إعلانها غير قانونية بالفعل.