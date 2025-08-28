هرعت فرق الإنقاذ بالقوارب، اليوم الخميس، للوصول إلى عائلات عالقة في إقليم البنجاب الواقع شرقي البلاد، أكثر أقاليم باكستان اكتظاظا بالسكان، بعدما فاضت ضفاف ثلاثة أنهار رئيسية جراء أمطار غزيرة وإطلاق المياه من سدود ممتلئة في الهند المجاورة.

وتسببت الفيضانات في نزوح ما يقرب من 250 ألف شخص، وقال مسؤولون إن أكثر من مليون شخص تضرروا، بينما دمرت المياه المحاصيل والشركات التجارية، فيما عجز كثيرون عن مغادرة منازلهم.

وأفادت الشرطة بمقتل 15 شخصا على الأقل أمس الأربعاء في منطقة جوجرانوالا والقرى المجاورة.

وقال خبراء الأرصاد إنه من المتوقع هطول مزيد من الأمطار غدا الجمعة بعد توقف استمر يومين، مع احتمال استمرارها حتى الأسبوع المقبل.

وقالت مريم أورنجزيب، الوزيرة البارزة في حكومة إقليم البنجاب، إن الفيضانات ضربت 1432 قرية تقع على ضفاف أنهار اراوي والسند وتشيناب، مما ألحق أضرارا بنحو 2ر1 مليون شخص ونزوح 248 ألف آخرين.

وأوضحت أورنجزيب أن السلطات أنشأت نحو 700 مركز إغاثة و265 مركزا طبيا في المناطق المنكوبة بالفيضانات، مع استمرار إيصال المواد الغذائية والإمدادات الأساسية إلى المناطق المتضررة.

وقد أدت الفيضانات في باكستان منذ أواخر يونيو / حزيران إلى وفاة أكثر من 800 شخص.