

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن الحزب استطاع منذ نشأته أن يثبت حضوره القوي في الحياة السياسية المصرية، مشددًا على أن "الوعي وُلد كبيرًا وسيظل كبيرًا".

وأوضح عادل، خلال لقائه مع الإعلامية هند مختار في برنامج السياسة أسرار المذاع على قناة "هي"، مساء الأربعاء، أن العمل الحزبي يواجه أحيانًا اختراقات من أشخاص غير مؤهلين سياسيًا أو اجتماعيًا، قائلاً: "بعض المرضى النفسيين قد ينضمون للأحزاب، فتظهر أزماتهم داخلها وتنعكس على الأداء العام للحزب".

وتطرق رئيس حزب الوعي إلى استعدادات حزبه لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة متخصصة لاختيار المرشحين، على أن تكون الأولوية لمن تتوافر فيهم معايير محددة تشمل حسن السمعة والسلوك، والقدرة على تمثيل الحزب بشكل لائق، فضلًا عن استيعاب مفهوم التيار الليبرالي والقدرة على الدفاع عنه تحت قبة البرلمان.

وأكد أن الهدف من هذه الخطوة هو تقديم كوادر حقيقية قادرة على المشاركة بفعالية في العمل التشريعي، وإثراء الحياة السياسية المصرية من خلال أفكار جديدة وبرامج واقعية.