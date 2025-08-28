السفير مهند العكلوك يسلم رسالة خطية من أبو مازن إلى الأمين العام للجامعة العربية

سلّم مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية مهند العكلوك، اليوم الخميس، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي للسفير العكلوك، في مقر الأمانة العامة للجامعة.

وقال مندوب دولة فلسطين، إن الرسالة تضمنت رؤية دولة فلسطين لوقف جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتجويع والحصار ومحاولات التهجير ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء الإحتلال وتجسيد الإستقلال وتولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة في إطار الوحدة السياسية والجغرافية للأرض الفلسطينية والبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ومبدأ نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد.