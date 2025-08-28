مدحت شلبي للاعبي مودرن سبورت: عليكم القتال للحفاظ على اسم النادي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب المعلق الرياضي الشهير مدحت شلبي عن سعادته الكبيرة بزيارته لمقر نادي مودرن سبورت.

وزار مدحت شلبي، اليوم الإثنين، مقر النادي بحضور وليد دعبس، رئيس مودرن سبورت.

وخلال الجلسة التي جمعته برئيس النادي ولاعبي الفريق، قال شلبي: "إحنا هنا في أجواء أوروبية.. سافرت إلى إنجلترا وشاهدت نادي أرسنال، لكن ما رأيته هنا أفضل بكثير مما شاهدته في أندية عالمية."

وأضاف: "أنتم محظوظون بالمكان الذي أنتم فيه، وعليكم القتال للحفاظ على اسم النادي، فوليد دعبس وفر للفريق كل شيء."

وتابع: "أنتم محظوظون بوجود وليد دعبس رئيسًا للنادي، فالمقر هنا لا يقل عن الأندية الأوروبية."

واختتم مدحت شلبي تصريحاته قائلًا: "الفريق شكله رائع ومتماسك، والروح بينكم مميزة، وعليكم القتال حتى النهاية."