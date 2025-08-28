الجامعة العربية تشارك في الدورة السابعة لمعرض الصين والدول العربية بمقاطعة نينجشيا

يشارك وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة السفير أحمد مصطفى فهمي رئيس بعثة الجامعة العربية في بكين، في أعمال الدورة السابعة لمعرض الصين والدول العربية، المنعقد بمقاطعة نينجشيا ذات الحكم الذاتي لقومية هوي بالصين، خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس الجاري، تحت شعار "الصداقة، التعاون، والتنمية المربحة للجانبين".

ويأتي انعقاد المعرض كإحدى أبرز الفعاليات الاقتصادية في إطار منتدى التعاون العربي الصيني، الذي انطلق عام 2009 لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، حيث يعد المعرض جسرًا مهمًا يخلق بيئة مواتية لتسهيل التبادلات والتعاون بين الشركات الصينية والعربية، ما أسهم في تعزيز التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الجانبين.

ويمثل المعرض فرصة كبيرة أمام القطاعين العام والخاص في الدول العربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الصين، إضافة إلى الاستفادة من مبادرتي "الحزام والطريق" و"التنمية العالمية" لتحقيق التنمية الاقتصادية بالدول العربية، بما يسهم في زيادة التقارب بين الشعوب العربية والصينية وتحقيق المنفعة المشتركة.

وشهدت أعمال المعرض مشاركة واسعة من كبار المسؤولين والسفراء العرب في الصين، وممثلي منظمات دولية ومؤسسات مالية كبرى ومتوسطة، فضلًا عن الغرف التجارية والصناعية ورجال ورواد الأعمال من الجانبين العربي والصيني.

كما تخلل المعرض عدد من الفعاليات والأنشطة، أبرزها: ملتقى الأعمال الصيني العربي في إطار مبادرة الحزام والطريق، وإقامة ستة معارض متخصصة في مجالات الاقتصاد الرقمي، التجارة الإلكترونية عبر الحدود، الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والزراعة، الذكاء الاصطناعي وصناعة الألعاب الإلكترونية، التنمية الخضراء والأرصاد الجوية الذكية، إضافة إلى معارض للسلع المميزة، إلى جانب ملتقيات لبحث التعاون في مجالات نقل التكنولوجيا، الموارد المائية، السياحة، التقنيات الحديثة والملكية الفكرية.

ومن المتوقع أن تسفر فعاليات المعرض عن توقيع العديد من الصفقات الاقتصادية والاتفاقيات المشتركة، بما يعزز حجم التبادل التجاري والاستثماري العربي الصيني، ويدعم آفاق التعاون الاقتصادي المستقبلي بين الجانبين.