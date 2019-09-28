مفوضية اللاجئين تعقد اجتماعا حول حالات انعدام الجنسية 7 أكتوبر المقبل

تعقد المفوضية العليا لشئون اللاجئين في 7 أكتوبر المقبل اجتماعا رفيع المستوى بشأن حالات انعدام الجنسية في العالم، وذلك على هامش افتتاح أعمال لجنتها التنفيذية الـ70 التي تستمر حتى 11 أكتوبر.

وتشارك في الاجتماع وكالات الأمم المتحدة، إضافة إلى المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، كما تشارك فيه أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي لشئون اللاجئين فيليبو جراندى، وإحدى اللاجئات اللاتي عانين من انعدام الجنسية، إلى جانب كيت بلانشيت سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع قضية انعدام الجنسية في وقت تؤكد المفوضية العليا لشئون اللاجئين الحاجة إلى عمل دولي عاجل للقضاء على حالات انعدام الجنسية على مستوى العالم.