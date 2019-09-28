مقتل 3 مسلحين بعد احتجاز مدني رهينة في كشمير الهندية

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ذكرت الشرطة أن قوات الأمن أطلقت الرصاص على ثلاثة مسلحين على الأقل فأردتهم قتلى، بعدما أحتجزوا مدنيا رهينة في الشطر الهندي من كشمير اليوم السبت.

ودخل خمسة متمردين منزلا في بلدة باتوت في مقاطعة رامبان بعدما لاحقتهم قوة أمنية تضم قوات عسكرية وشرطية شبه عسكرية.

وجرى تطويق المنطقة بعد تبادل إطلاق النار. ولم يتضح ما إذا كان المتمردان المتبقيان تمكنا من الفرار من موقع المواجهة.

وقتل أحد الجنود العسكريين أيضا في الاشتباك، بحسب قناة "دوردارشان" الرسمية. وبحسب التقارير، ينتمي المسلحون القتلى إلى منظمة "حزب المجاهدين".

وجرى قطع الاتصالات عن الشطر الهندي من كشمير ويتم شن حملة إجراءات أمنية صارمة هناك منذ الشهر الماضي، عندما ألغت الحكومة الهندية القوانين التي تمنح المنطقة قدرا أكبر من الحكم الذاتي.

ومازالت القيود على حركة الأشخاص والتجمعات قائمة في سريناجار وغيرها من وديان كشمير، رغم رفعها من المنطقتين الرئيستين الأخريين جامو ولداخ.

وتشهد المنطقة ذات الأغلبية المسلمة تمردا انفصاليا منذ ثمانينات القرن الماضي حيث قتل عشرات الآلاف من الأشخاص.

وتزعم الهند أن المساعدات الباكستانية تحرض مسلحي كشمير وهي التهمة التي تنفيها إسلام أباد واصفة إياهم بمقاتلي الحرية.