المعارضة في روسيا تدعو لتنظيم احتجاجات جديدة

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تواصل المعارضة الروسية احتجاجاتها في العاصمة موسكو غدا الأحد.

وتتوقع المعارضة احتشاد آلاف المشاركين في المظاهرة التي تقام في الثانية بعد ظهر غد الأحد وحصلت على تصريح من الشرطة.

ويعتزم منظمو المظاهرة مطالبة السلطات بإطلاق سراح المتظاهرين الذين ألقي القبض عليهم خلال الصيف الماضي.

ويتوقع حضور المعارض الروسي أليكسي نافالني للمظاهرة التي تقام على مقربة من مركز العاصمة موسكو.

نادى نافالني عبر تويتر إلى المشاركة في المظاهرة من أجل دعم أولئك الذين يقبعون في السجون لأنهم رفضوا الصمت.

وكانت احتجاجات شهري يوليو وأغسطس الماضي شهدت القبض على آلاف المحتجين المطالبين بانتخابات بلدية عادلة ونزيهة منددين بعنف الشرطة.

وقد أطلق سراح معظمهم إلا أن العديدين منهم نقلوا إلى الحبس في معسكر عقابي.

وأدى الحكم على الممثل باول أوستينوف من موسكو الذي صدر بحقه حكم بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام لأنه كما قيل شارك في مظاهرة غير مصرح بها ولأنه تسبب في التواء كتف أحد رجال الشرطة، إلى استياء بين الشعب الروسي.

رفض أوستينوف الاتهامات وأعلن أنه كان في المكان بمحض الصدفة، الأمر الذي ستنظره محكمة الاستئناف يوم الاثنين المقبل.