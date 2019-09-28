فريق «ميتاليكا» الأمريكي يرجئ جولة في أستراليا ونيوزيلندا لعلاج «هيتفيلد» من الإدمان

أعلن أعضاء فريق الـ"هيفي ميتال" الأمريكي، "ميتاليكا"، إرجاء جولة فنية كانت مقررة لهم في أستراليا ونيوزيلندا، بسبب بدء جيمس هيتفيلد، المغني الرئيسي للفريق وعازف الجيتار ومؤلف الأغاني، مرحلة جديدة من العلاج من الإدمان.

كما أعربوا عن "أسفهم البالغ" لتأجيل الجولة، وذلك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في وقت متأخر أمس الجمعة.

وقال باقي الأعضاء، لارس أولريك وكيرك هاميت وروبرت تروجيلو: "ربما يعرف الكثيرون منكم أن الأخ جيمس عانى على نحو متقطع من الإدمان على مدار السنوات الماضية، ولسوء الحظ، اضطر الآن إلى الدخول في برنامج علاجي جديد من أجل التعافي".

وأضافوا: "نشعر بصدمة عميقة أننا سببنا إزعاجا لكثير منكم، خاصة عشاقنا الأكثر إخلاصا الذين يسافرون مسافات بعيدة لمشاهدة عروضنا".

ووفقا للصفحة الإلكترونية للفريق، كان من المقرر أن يقدم الفريق ثمانية عروض في الفترة من 17 أكتوبر وحتى الثاني من نوفمبر، ستة في أستراليا واثنين في نيوزيلندا.

وطمأن "ميتاليكا" عشاقه الذين اشتروا تذاكر العروض، بأنهم سيستردون قيمتها، وقال إنه سيعود إلى أستراليا ونيوزيلندا "في أقرب وقت تسمح فيه الحالة الصحية والجدول الزمني".

يُذكر أن جميع أعضاء "ميتاليكا" في خمسينات العمر، وكان الألبوم الخامس الذي أصدره الفريق في عام 1991، وحمل اسم "ميتاليكا"، باع 30 مليون أسطوانة في أنحاء العالم.