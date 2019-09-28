النرويج تزيح الستار عن نصب تذكاري لضحايا مذبحة بريفيك في أوسلو

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أزيح الستار، اليوم السبت، في كاتدرائية أوسلو عن نصب تذكاري لإحياء ذكرى مقتل 77 شخصا لقوا حتفهم في انفجار قنبلة مزدوج وهجمات بإطلاق النارعام 2011 ورد فعل الشعب النرويجي على ذلك.

ويتألف النصب التذكاري، الذي أطلق عليه اسم "الورود الحديدية" من حوالي 1000 من الورود المعدنية المجمعة من مختلف دول العالم. البعض منها صنعها ناجون من الهجمات أو أقارب الضحايا.

وترمز الورود المعدنية إلى الارتباط والتضامن اللذين أظهرهما النرويجيون في أعقاب الهجمات.

وشارك الكثيرون فيما تسمى بـ"مسيرات الورد" في أوسلو وأماكن أخرى، ردا على هجمات 22 يوليو 2011.

وكان قد حكم على المتطرف اليميني، أندرس بهرنج بريفيك بالسجن 21 عاما في أغسطس 2012، بسبب هجوم بقنبلة وإطلاق نار في أوسلو، وفي معسكر شباب لحزب العمال بالقرب من العاصمة.

وكانت تلك أسوأ أعمال عنف في النرويج منذ الحرب العالمية الثانية.