دبى تستعد لإكسبو 2020 «بشد المئزر» فى شارع السياحة



25 مليون زائر متوقع للمعرض العالمى.. و192 دولة تشارك فى حدث يقام لأول مرة فى الشرق الأوسط

وفد من 27 شركة بغرفة الإسكندرية يزور المنشآت السياحية فى دبى.. والحلو: اتفقنا على التعاون المشترك فى كل المجالات



قبل نحو عام من انطلاقه فى 20 أكتوبر 2020، تسابق دبى الزمن لاستكمال استعدادتها لاستضافة معرض «إكسبو 2020»، الذى يعد الأول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا منذ تنظيمه لأول مرة فى بريطانيا عام 1851، تحت لافتة «المعرض العظيم» كعنوان عريض.

المعرض الذى يقام تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل» ستشارك فى اعماله 192 دولة، ويتوقع أن يتردد على فاعلياته 25 مليون زائر، 70% منهم ينتظر حضورهم من خارج الإمارات العربية المتحدة، حسب بيانات لمنظميه، حيث يركز على الابتكار والتبادل الثقافى والإبداع والعمل المشترك خلال ستة أشهر تنتهى فى 10 إبريل 2021.

وفى خضم الاستعدادات التى تجرى على قدم وساق فى منطقة دبى الجنوب الجديدة حيث ترتفع مبانى «إكسبو 2020»، زار وفد من شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالإسكندرية، وعدد من الصحفيين المصريين موقع إكسبو 2020، ضمن جولة نظمتها دائرة السياحة فى دبى، على هامش زيارة للوفد المصرى إلى دبى خلال الفترة من 21 إلى 25 سبتمبر الجارى.

كانت الرافعات والمعدات والآليات الثقيلة والخفيفة، وعشرات آلاف العمال يواصلون جهودهم لاستكمال الأعمال الإنشائية فى موقع المعرض، التى بدأت فى مارس 2017 عندما حظيت بزيارة للمكان الذى يغلفه الحماس لصنع حدث هو الأول على أرض عربية.

داخل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم لتواصل العقول الذى يقع على بعد خطوات من الإنشاءات التى لا تزال قيد الإنجاز قبل عام من انطلاق إكسبو 2020 فى دبى، توزع أعضاء الوفد المصرى الذى ضم ممثلين عن 27 شركة سياحية، على أكثر من قاعة حيث استمعوا إلى شرح للاهداف العامة التى يسعى المعرض لتحقيقها، وأهم ما يميزه عن باقى معارض إكسبو الذى يقام كل خمس سنوات وكانت آخر دوراته فى مدينة ميلان الإيطالية عام 2015.

وفى ظل التحفظ عن الإدلاء بأية تصريحات صحفية عما يدور، باعتبار من التقيناهم غير مخولين بذلك، عدت إلى الموقع الرسمى لـ«إكسبو2020 دبى»، الذى يشير إلى أن الاستثمار فى المعرض سيعود على الإمارات «بعائد اقتصادى يصل إلى 122.6 مليار درهم ( حوالى 33 مليار دولار) على المدى البعيد.

وستدعم الفعاليات الثقافية التى ينظمها مئات المشاركين، بما فى ذلك الحكومات والمنظمات الدولية والشركات «فرص عمل يصل مجموعها إلى 905 آلاف و200 سنة عمل وفق دراسة مستقلة نشرتها شركة إرنست آند يونج. وتعرف سنة العمل بأنها الفرصة الوظيفية بدوام كامل لشخص واحد لعام واحد وتستخدم لوصف أثر المشاريع على الفرص الوظيفية».

ويشير الموقع أيضا إلى أنه خلال الأشهر الستة لانعقاد فعاليات إكسبو 2020 دبى، يتوقع أن يسهم المعرض بما يصل إلى 1.5% من إجمالى الناتج المحلى للإمارات، فيما سيكون للاستثمار فى إنشاءات موقع إكسبو ذاته، واستضافة الحدث الدولى وفعالياته، والخدمات والبضائع المقدمة لملايين الزوار، عوائد كبيرة على المؤسسات الصغيرة والكبيرة على امتداد عددٍ من القطاعات الاقتصادية لسنوات مقبلة، يتوقع أن تحصل معها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على 4.7 مليار درهم خلال مرحلة التحضير للمعرض.

سيقام المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلو متر مربع، من ضمنها منطقة مبوبة مساحتها 2 كيلومتر مربع، فى منطقة «دبى الجنوب» المجاورة لمطار آل مكتوم الدولى وعلى بعد 45 دقيقة من مطار دبى الدولى، ونحو ساعة من مطار أبوظبى الدولى.

وتوفر معارض اكسبو الدولية منذ عام 1851 فرصا للناس من جميع أنحاء العالم للتعرف على ثقافات الشعوب المختلفة وتقنياتها. وشهد القصر البلورى فى هايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن عقد أول معرض إكسبو عالمى تحت عنوان «المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم». وكان فكرة للامير ألبرت زوج الملكة فيكتوريا.

فيما نظم أول معرض لإكسبو فى الولايات المتحدة عام 1876 واشتهر بأن الجمهور شاهد فيه أول هاتف، وقد تم بناء برج ايفل فى فرنسا خصيصا ليكون المدخل إلى معرض اكسبو عام 1889.

وإذا كان إكسبو 2020 يستهدف استقطاب 25 مليون زائر، بينهم 70% من خارج الإمارات على مدى 6 أشهر، تشير بعض التقارير إلى أن الأمر سيتطلب توفير أكثر من 24 ألف غرفة فندقية، ولذلك كان منطقيا أن تنظم دائرة السياحة فى دبى للوفد المصرى جولة موسعة على أهم المنشآت السياحة التى يتجاوز بعضها فى الفخامة فئة الخمسة نجوم، والمنتشرة فى قلب المدينة أو على شواطئ منطقة جميرا الشهيرة.

لم تقتصر الجولة على الفنادق الكبرى، بل شملت أيضا جانبا من المناطق الترفيهية، والمولات التجارية الضخمة، التى يمكنها إشباع نهم عشاق التسوق لأهم العلامات التجارية العالمية، لكن أهم المحطات كان فى برج خليفة الأطول على مستوى العالم، بارتفاع 828 مترا، حيث يمكن للزائر رؤية دبى من مختلف جوانبها.

وعن صلب الزيارة التى استهدفت بحث تدعيم التعاون مع صناع السياحة فى الإمارات قال حسام الحلو رئيس شعبة السياحة والطيران بغرفة التجارية فى الإسكندرية، ورئيس الوفد، إنه تم الاتفاق على تعاون فى كل الاتجاهات بين دائرة السياحة والتسويق التجارى فى دبى والغرفة التجارية المصرية.

وأضاف فى تصريحات لـ«الشروق» عقب العودة، أن اللقاءات والاجتماعات التى تمت بين الجانبين وزيارة الأماكن السياحية الجديدة فى دبى غيرت تماما الفكرة القديمة عن البرامج السياحية التى تسوقها الشركات المصرية، و«أعتقد أن هذا سينعكس، وسيظهر جليا فى البرامج السياحية بعد هذه الزيارة».

وأشار إلى أن أعضاء الوفد من الشركات سيكونون تكتلات للعمل على دبى كوجهة بديلة عن وجهات أخرى كان يتم التوجه إليها كتركيا على سبيل المثال.

وعن معرض إكسبو 2020 قال الحلو إنه حدث عالمى لابد لشركات السياحة استغلاله الاستغلال الأمثل، مشيرا إلى أن المرونة التى أبدتها إدارة هذا الحدث كبيرة جدا ومشجعة.

ولفت إلى «الاتفاق على تكرار مثل هذه الرحلات لشركات مصرية أخرى بمستويات مختلفة، فمصر لديها أكثر من ٢٧٠٠ شركة سياحة و أكثر من ١٠ آلاف فرع ومكتب سياحى وأتمنى أن يصل إليهم كل ما هو جديد فى دبى ودولة الإمارات المتحدة».

وتعليقا على زيارة السفير المصرى لدى الإمارات شريف البديوى للوفد قال الحلو إنها «تعكس حرص الدولتين على العمل السياحى المشترك وهذا ما أكده لنا أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية فى اجتماعه بالوفد قبل سفره».

جانب من لقاء الوفد المصري في دبي

جانب من الوفد السياحي المصري خلال زيارة معالم دبي

جانب من الوفد السياحي المصري خلال زيارة معالم دبي