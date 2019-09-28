رئيس كوت ديفوار يعرب عن رغبته في تسليم السلطة لجيل جديد

أعرب رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا، اليوم السبت، عن تأييده لـ "تسليم السلطة للجيل الجديد" في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل، لكنه لم يستبعد خوض الانتخابات، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وكان الرئيس (78 عامًا)، الذي بقي ما يزيد قليلاً عن عام من فترة ولايته الثانية، يتحدث في مؤتمر صحفي في مسقط رأسه، ديمبروكو، بعد زيارة استغرقت أربعة أيام إلى المنطقة المحيطة بها. وتحدث واتارا عن خطط لتعديل الدستور بحيث يضع حدا أدنى لأعمار مرشحي الرئاسة، قائلاً "إنه هذا جزء من تطور بلدنا"، حيث أن 75 % من السكان تقل أعمارهم عن 30 و "لا يمكننا أن نظل غير مبالين". لكنه أضاف: "لا تفسروا هذا باعتبار أني لست مرشحًا".

ومن بين أشد منافسيه السياسيين هنري كونان بيدي (85 عامًا) الذي انسحب من الائتلاف الحاكم العام الماضي بعد أن أعلن واتارا أن الدستور الجديد الذي تم اعتماده عام 2016 يسمح له بالترشح لولاية ثالثة إذا رغب.

وبرأت المحكمة الجنائية الدولية لوران جباجبو (74 عامًا)، وهو أحد منافسيه السياسيين من تهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بعد انتخابات متنازع عليها عام 2010 ، لكن ممثلي الادعاء بصدد الاستئناف ضد الحكم.