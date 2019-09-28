محافظ القليوبية: ندعم المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة للقرى الفقيرة

أكد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، على دعمه الشديد لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة والأكثر احتياجا، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتعظيم قدراتها المادية والمعيشية لتسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وذلك من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية وكافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان المصري في كافة المجالات.

جاء ذلك، خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ اليوم مع عدد من الجمعيات الأهلية، بحضور الدكتور عواد أحمد، السكرتير العام، ومجدي حسن، مدير مديرية التضامن الإجتماعي، وذلك لمناقشة الآليات التي سيتم تنفيذ المبادرة من خلالها.

وقال المحافظ إنه تقرر تشكيل لجنة من المختصين وستكون في انعقاد دائم ومستمر لمتابعة المستجدات الخاصة بآليات التنفيذ، مطالبا بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ونواب البرلمان والصندوق الإجتماعي للتنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في المبادرة.

كما طالب المحافظ مدير مديرية التضامن خلال الاجتماع، البدء في تحديد القرى الفقيرة التي سيتم التعامل معها مع إعطاء الأولوية للقرى الأكثر احتياجا والأسر البسيطة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم الإزدواجية في الخدمات والدعم، مؤكدا أن مبادرة الرئيس تعني توفير حياة كريمة للأسر المستحقة بالفعل.