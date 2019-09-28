إغلاق صحيفة يثير مخاوف من الرقابة في نيكاراجوا

أعلنت مجموعة صحفية في نيكاراجوا اليوم الجمعة ، أنها ستغلق أبوابها لأسباب مالية مما أثار إدانة من جماعات الضغط وزعماء المعارضة الذين ألقوا باللوم على الحملة الشعواء التي أطلقها رئيس دانيل أورتيجا ضد وسائل الإعلام المستقلة.

وقالت صحيفتا "إل نويفو دياريو" التي تصدر منذ 39 عامًا و"المترو" المرتبطة بها ، والتي يتم توزيعها بشكل مستقل ، إنهما ستتوقفان عن النشر اليوم الجمعة بسبب "الظروف الاقتصادية والتقنية واللوجستية الضارة".

وألقت جماعة ضغط الكتاب "بن انترناشيونال " في بيان باللوم على القيود الحكومية على واردات الورق والحبر واللوازم الأخرى ، والتي قالت إنها تعرض للخطر أيضًا تشغيل صحيفة " لا برينسا" اليومية التي تصدر منذ 93 عامًا .

التتبع