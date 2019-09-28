 المبعوث الأمريكي يدعو الأطراف السورية للالتزام بالقرار (2254) بشأن الدستور - بوابة الشروق
السبت 28 سبتمبر 2019 1:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

المبعوث الأمريكي يدعو الأطراف السورية للالتزام بالقرار (2254) بشأن الدستور

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 12:50 م | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 12:50 م

قال المبعوث الأمريكي الخاص للشأن السوري جيمس جيفري اليوم السبت، إنه يجب على جميع الأطراف في سوريا الالتزام بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة رقم (2254) بشأن تعديل الدستور.

وأكد جيفري في تصريحات حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية، أن الولايات المتحدة والأمم المتحدة ومجلس الأمن سيوفرون الدعم لهذه العملية، كما يجب الالتزام بالقرار (2254) بشأن عملية تعديل الدستور في سوريا.

وكان جيفري قد أعلن أن مجلس الأمن الدولي سيعقد يوم الاثنين المقبل جلسة سيقدم خلالها المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن إحاطة بشأن اللجنة الدستورية السورية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك