وصول أول دفعة لاجئين من مراكز الاحتجاز في ليبيا إلى رواندا

وصلت أول دفعة من اللاجئين من ليبيا إلى رواندا الليلة الماضية وتتألف من 66 شخصا على متن طائرة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بلوش بمؤتمر صحفي في جنيف:" إن هذه هي المجموعة الأولى التي تستفيد من آلية النقل الطارئة بموجب الاتفاق بين حكومة رواندا والمفوضية والاتحاد الأفريقي".

وضمن المجموعة التي وصلت رواندا 26 طفلا، آخرهم ولد في مراكز الاحتجاز في ليبيا قبل شهرين، ومعظمهم انتقلوا دون أن يكون بصحبتهم أي من أفراد الأسرة أو الوالدين.

وأوضح بلوش أن جميع اللاجئين الذين تم إجلاؤهم يحملون الجنسيات السودانية والصومالية والإريترية، أحدهم لم يغادر مركز الاحتجاز منذ أربع سنوات، وقد تم تسجيلهم وتزويدهم بالوثائق قبل نقلهم إلى أحد المراكز التي تبعد 60 كيلومترا عن العاصمة كيغالي حيث ستمنحهم الوكالة المأوى والطعام والماء وأدوات المطبخ والأغطية وغيرها من المواد الإغاثية الأساسية.