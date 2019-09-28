مصرع 8 أشخاص بماس كهربائي نتيجة الأمطار في باكستان

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لقي 8 أشخاص مصرعهم في مدينة (كراتشي) الباكستانية إثر تعرضهم لماس كهربائي، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.

وذكرت شبكة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم السبت، أن الأمطار الغزيرة أعاقت حركة السير بالمدينة، وأغرقت الطرق بها وأثرت على وصول الكهرباء إلى المواقع الرئيسية.

ومن جانبه، قال رئيس هيئة الأرصاد الباكستانية سردار سارفراز "إن موجة سقوط الأمطار الأخيرة على المدينة كانت "استثنائية"، مضيفا أنه بلغ ارتفاع منسوب مياه الأمطار على مدار الأسابيع الماضية 130 ميلليمتر".

يذكر أنه، خلال الشهر الماضي، لقي 12 شخصا مصرعهم إثر سقوط الأمطار الموسمية الغزيرة على مدينة (كراتشي) الباكستانية.