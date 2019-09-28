 مراكز الاقتراع تغلق أبوابها أمام الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأفغانية - بوابة الشروق
السبت 28 سبتمبر 2019 5:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

مراكز الاقتراع تغلق أبوابها أمام الناخبين في الانتخابات الرئاسية الأفغانية

الانتخابات الرئاسية الأفغانية
الانتخابات الرئاسية الأفغانية
أ ش أ
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 4:10 م | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 4:10 م

أغلقت مراكز الاقتراع في أفغانستان أبوابها أمام الناخبين ، في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت صباح اليوم السبت، لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وذكرت شبكة "إيه .بي . سي . نيوز " الإخبارية الأمريكية - التي بثت النبأ - أنه من غير المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية قبل حلول السابع عشر من أكتوبر المقبل، وأن النتائج النهائية لن تظهر قبل السابع من نوفمبر القادم.
يشار إلى أنه إذا لم يحصل أي من المرشحين على نسبة 51% من أصوات الناخبين، سيتم إجراء جولة ثانية للانتخابات بين المرشحين " الاثنين " اللذين تصدرا نتائج الجولة الأولى في الانتخابات .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك