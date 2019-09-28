القوات الخاصة تقتل 10 مسلحين من طالبان في 4 أقاليم بأفغانستان

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قتلت القوات الخاصة الأفغانية 10 مسلحين على الأقل من حركة طالبان ودمرت العديد من مخابئ الأسلحة في 4 أقاليم.

ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن المسؤولين العسكريين قولهم اليوم السبت، إن قوات خاصة قتلت 5 مسلحين من حركة طالبان، خلال مداهمة بمنطقة "تشاك-اي-وردك" بإقليم وردك.

وأضاف المسؤولون أن القوات الخاصة اعتقلت أيضا مسلحا من طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال نفس المداهمة.

بالإضافة إلى ذلك، قتلت القوات الخاصة 5 مسلحين من طالبان، واعتقلت مسلحا آخر من طالبان، ودمرت مخبأ للأسلحة خلال عمليتين بإقليم لوجار.

وقال مسؤولون إن القوات الخاصة دمرت مخبأ للأسلحة لطالبان، خلال دورية بمنطقة "ديه ياك" بإقليم غزني، ومخبأ آخر للأسلحة في منطقة شينداد بإقليم هيرات.