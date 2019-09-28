يونيون سانتا في يستعيد انتصاراته بالدوري الأرجنتيني على حساب ألدوسيفي

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استعاد يونيون سانتا في نغمة الانتصارات في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم بفوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه ألدوسيفي مساء أمس الجمعة في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة بالمسابقة.

ورفع يونيون سانتا في رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الخامس عشر حيث حقق الفوز بعد أربع هزائم وتعادل واحد.

وتجمد رصيد ألدوسيفي عند خمس نقاط في المركز الحادي والعشرين حيث مني بالهزيمة الثالثة مقابل تعادل واحد في آخر أربع مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى يونيون سانتا في الشوط الأول لصالحه بهدف سجله خوان كافايارو في الدقيقة 21 .