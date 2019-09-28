 بلدة دنماركية تطبق نظام العمل 4 أيام في الأسبوع - بوابة الشروق
السبت 28 سبتمبر 2019 11:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

بلدة دنماركية تطبق نظام العمل 4 أيام في الأسبوع

كوبنهاجن - أ ش أ:
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 11:04 ص | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 11:04 ص

أصبحت بلدية "أودسهيرد" أول سلطة محلية في الدنمارك تطبق نظام العمل لمدة 4 أيام فقط في الأسبوع.

ونقل موقع (لوكال) الإخباري الأوروبي عن رئيسة قسم الموارد البشرية بالبلدة، القول إن فريق العاملين (300 موظف) بمجلس البلدية الكائنة في الجزء الشمالي الغربي من جزيرة زيلاند سيحصل على يوم الجمعة عطلة أسبوعية إضافية، وفي مقابل هذا سيتمكن السكان المحليون من الاتصال بالبلدية خارج ساعات العمل التقليدية في أيام العمل.

وأوضحت المسؤولة: "سيتمكن أفراد الجمهور من الاتصال في وقت مبكر أو في وقت لاحق من اليوم مقابل إغلاقنا يوم الجمعة"، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يشمل كل أسبوع يوم عمل واحد طويل على الأقل، أي ستكون ساعات العمل بين 7 صباحًا و7 مساءً.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك