 البرلمان العربي يثمن دعم السعودية بـ500 مليون دولار لليمن - بوابة الشروق
السبت 28 سبتمبر 2019 1:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟

النتـائـج تصويت

البرلمان العربي يثمن دعم السعودية بـ500 مليون دولار لليمن

البرلمان العربي
البرلمان العربي
أ ش أ
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 12:03 م | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 12:03 م

ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي اليوم السبت إعلان السعودية تقديم 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الجاري.

وقال السلمي - في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس" - إن هذا الدعم يأتي استكمالاً لجهود المملكة في دعم اليمن وتوفير الحياة الكريمة لشعبها.

وحمّل ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الإنسانية المتردية التي يُعاني منها الشعب اليمني؛ خصوصًا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها والتي دأبت على إعاقة عمل المنظمات الإنسانية وتعمُد سرقة ونهب المساعدات الإنسانية دون وصولها للمحتاجين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك