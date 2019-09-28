أتلتيكو مدريد يتربص بطموحات الريال في ديربي مبكر بالدوري الإسباني

بعدما تخلص من الأزمة العابرة التي مر بها في بداية الموسم واعتلى صدارة الدوري الإسباني، يتطلع ريال مدريد إلى الحفاظ على هذه الصدارة توسيع الفارق مع منافسه التقليدي العنيد أتلتيكو مدريد عندما يلتقي الفريقان اليوم السبت في المرحلة السابعة من المسابقة.

وسقط الريال في فخ التعادل مرتين في أول ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة ولكنه حقق ثلاثة انتصارات متتالية لينتزع صدارة جدول المسابقة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام جاره ومنافسه العنيد أتلتيكو مدريد قبل مباراة الديربي المثيرة بينهما بعد غد السبت على استاد "واندا ميتروبوليتانو" معقل فريق أتلتيكو.

وفيما يتطلع الريال بقيادة مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان ، الذي تخلص من قدر كبير من الضغوط التي أحاطته في بداية الموسم ، إلى الفوز في هذه المباراة وتوسيع الفارق ، يسعى أتلتيكو بقيادة مديره الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني إلى الإطاحة بالريال من الصدارة واستعادتها من خلال هذا الديربي.

وكانت الهزيمة صفر / 3 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع الماضي أثارت جدلا كبيرا حول الريال وانتقادات عنيفة ضد زيدان ولكن الفريق تغلب على أشبيلية واوساسونا في الأسبوع الحالي لينتزع صدارة جدول الدوري الإسباني.

ورغم معاناة الفريق في الناحية الدفاعية التي أثارت انتقادات هائلة من الجماهير ووسائل الإعلام ، لم يخسر الريال أي مباراة في الدوري المحلي حتى الآن وهو ما يسعى للحفاظ عليه في مواجهة أتلتيكو بعد غد خاصة أن الهزيمة أمام أتلتيكو ستعيد الانتقادات ضد الريال وزيدان بشكل أكبر.

وأعاد كل من الفريقين بناء صفوفه بشكل ما خلال صيف هذا العام حيث استثمر الريال نحو 300 مليون يورو (328 مليون دولار) في سوق انتقالات اللاعبين فيما تعاقد أتلتيكو مع العديد من اللاعبين من بينهم جواو فيليكس أغلى لاعب في تاريخ النادي.

واعتمد زيدان في مباراة أوساسونا الأربعاء الماضي، على فريق يضم العديد من اللاعبين الاحتياطيين ليضمن حصول لاعبين بارزين مثل جاريث بيل وإيدن هازارد وكريم بنزيمة على الراحة الكافية قبل مواجهة أتلتيكو.

وقال زيدان : "نحن في الصدارة الآن ، ولكن هذا لا يعني شيئا. أهم شيء هو الاستمرار بهذه الطريقة... علينا أن نثق فيما نقدمه وأن نعمل بحماس".

وأضاف : "يتحسن مستوانا من يوم لآخر ونريد مواصلة العمل بهذا الشكل المتماسك والقوى. وعندما نفقد الكرة ، يعمل الجميع على استعادتها. عندما نستحوذ على الكرة ، نعرف الإمكانيات التي نتمتع بها".

كما حقق أتلتيكو فوزا غاليا 2 / صفر على ريال مايوركا أمس الأربعاء ليتصدر جدول المسابقة لمدة قليلة قبل أن ينتزعها الريال بالفوز على أوساسونا بنفس النتيجة.

ويفتقد أتلتيكو في مباراة الديربي لجهود مهاجمه ألفارو موراتا الذي طرد في لقاء مايوركا أمس ولكن ما يطمئن الفريق أن مهاجمه الخطير دييجو كوستا استعاد ذاكرة التهديف وأحرز أمس الهدف الأول لفريقه في مرمى مايوركا ليكون الهدف الأول لكوستا منذ مارس الماضي.

وقال سيميوني : "نعلم أن المهاجمين يعيشون على الأهداف... هذا الهدف مهم لغاية بالنسبة له وللفريق. أشعر بالسعادة لأنه كان يحتاج لهدف... إنه من أهم لاعبينا في الناحية الهجومية. وإذا لعب مهاجمونا بشكل جيد ، سيكون من السهل علينا تحقيق الفوز".

ويخوض برشلونة حامل اللقب مباراته في هذه المرحلة يوم السبت أيضا ولكن في وقت مبكر ما يتيح له انتزاع المركز الثاني من أتلتيكو مؤقتا لحين انتهاء مباراة الديربي.

ويحتل برشلونة المركز الخامس برصيد عشر نقاط قبل مباراته مع خيتافي.

ويتطلع برشلونة إلى التخلص من سوء الحظ الذي لازمه في الفترة الماضية في المباريات التي يخوضها خارج ملعبه حيث فشل الفريق في تحقيق أي فوز في آخر ثماني مباريات خاضها خارج ملعبه.

ويفتقد برشلونة في مباراة خيتافي لجهود لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق والذي أصيب بشد عضلي في الفخذ خلال المباراة أمام فياريال الثلاثاء.

وكانت هذه المباراة أمام فياريال هي أول مباراة يخوضها ميسي ضمن التشكيلة الأساسية لبرشلونة هذا الموسم حيث عانى اللاعب في بداية الموسم من الإصابة في ربلة الساق (عضلة السمانة) .

واضطر ميسي للخروج من مباراة الفريق أمس الأول بعد الشوط الأول كما سيغيب عن المباراة أمام خيتافي.

وواصل اللاعب الموهوب الشاب أنسو فاتي تألقه مع برشلونة وقد يحل مكان ميسي في التشكيلة الأساسية بعد غد كما أصبح عثمان ديمبلي جاهزا للمشاركة مع برشلونة.

وكان فاتي شارك في وسط مباراة برشلونة أمام فياريال وقدم أداء رائعا ليثير إعجاب جماهير برشلونة في استاد "كامب نو".

وقال ميسي ، لدى فوزه يوم الاثنين الماضي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ، : "فاتي لاعب رائع ولديه ما يضمن له النجاح... ولكن وجهة نظري أنه يجب أن يشارك بشكل تدريجي مثلما فعلت أنا في بداية مسيرتي. سيظل محفورا في الذاكرة أنه لا يزال في السادسة عشرة من عمره".