أظهرت بيانات رسمية أن استثمارات الأصول الثابتة الصينية بالطرق السريعة والمجاري المائية سجلت نموا مستقرا في الأشهر الـ8 الأولى من هذا العام، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم السبت.

وذكرت وزارة النقل في تقرير على موقعها على الإنترنت أن إجمالي استثمارات الأصول الثابتة في الطرق السريعة والمجاري المائية وصلت إلى 1.42 تريليون يوان (حوالي 199.47 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير حتى أغسطس بنمو سنوي قدره 3.7%.

وعلى وجه التحديد، توسعت الاستثمارات في الأنهار الداخلية بنسبة 0.6% لتصل إلى 36.83 مليار يوان، في حين سجلت استثمارات الطرق السريعة أسرع معدل نمو من 3.8% إلى 1.35 تريليون يوان خلال الفترة.

وبلغ معدل نمو استثمارات الأصول الثابتة المسجلة في المناطق الوسطى 14.5% على أساس سنوي للأشهر الـ8 الأولى، وهو أعلى بكثير من نظيره في غربي وشرقي الصين.

وستوسع الصين استثمارات البنية التحتية في عام 2019، من ضمنها 800 مليار يوان لبناء السكك الحديدية و1.8 تريليون يوان لبناء الطرق ومشاريع المجاري المائية، وفقا لتقرير عمل حكومي.