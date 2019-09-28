 سويسرا: عشرات آلاف الأشخاص يتظاهرون من أجل حماية المناخ - بوابة الشروق
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سويسرا: عشرات آلاف الأشخاص يتظاهرون من أجل حماية المناخ

(د ب أ)
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 8:52 م | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 8:52 م

شارك عشرات آلالاف من الأشخاص اليوم السبت، في سويسرا من أجل بذل المزيد من الجهد لحماية المناخ.

وذكرت وكالة الأنباء السويسرية (إس دي ايه) اليوم السبت أن حركة "شباب المناخ" تخللها حمل لافتات وترديد أغان وقد شارك فيها العديد من العائلات.

ووفقا لمنظمي المظاهرة، بلغ عدد المشاركين 60 ألف شخص.

وتجمع المتظاهرون في الساحة الاتحادية المقابلة لمقر الحكومة السويسرية وقالت وكالة (إس دي ايه) إن الساحة ضاقت بالمحتشدين فيها نظرا لكثرة عددهم.

وطالب المنظمون في دعوتهم للمسيرة الاحتجاجية بتخلي سويسرا عن مواد الوقود الأحفوري الضار بالمناخ مثل الفحم والنفط والغاز.

يذكر أن ارتفاع درجة حرارة أثرت أيضا بشكل كبير على الأنهار الجليدية في سويسرا.

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