عمرو أديب لمحمد صلاح: «مصر تستحق أنك تستحمل»

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للاعب محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، قائلًا: «أتمنى أن تعيد كلمة أنك لاعب في المنتخب مرة أخرى إلى حسابك (على تويتر)».

وأضاف خلال تقديمه برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر قناة «MBC مصر»، مساء الجمعة: «مصر تستحق إنك تستحمل، أنت ابن مصر وفخر مصر، وأنا عارف إنك زعلان ومن حقك».

واستطرد: «فيه ناس كان عندها عتاب على مصر، ولما جات مصر وقالت محتجاكم؛ الناس كلها وقفت في طابور وأنت من الناس المخلصين».

وكان اللاعب محمد صلاح، قد فاجأ الجمهور المصري بحذف العبارة التي تشير إلى أنه لاعب بمنتخب مصر، من حسابه على موقع «تويتر»؛ ما دفع البعض لربط الواقعة بغياب صوتي مصر بجائزة أفضل لاعب في العالم، والتي كان ينافس فيها.

وأعلن الفيفا لاحقًا أن صوتي مصر من المدير الفني للمنتخب وقائده، لم يحتسبا نتيجة خطأ في الإجراءات من قبل الاتحاد المصري.