 المصريون بالسعودية ينظمون مؤتمرا حاشدا لتأييد الرئيس السيسي - بوابة الشروق
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المصريون بالسعودية ينظمون مؤتمرا حاشدا لتأييد الرئيس السيسي

أحمد كساب
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 3:48 م | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 3:48 م

نظَّم الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالعاصمة السعودية "الرياض" مؤتمرا حاشدا، مساء أمس الجمعة، واستمر حتى الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، تحت شعار (كلنا معاك) لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد المصريين بالسعودية إن المؤتمر أقيم تحت شعار "كلنا معاك"، وحضره أبناء مصر من جميع مناطق إقامتهم بالسعودية, حاملين صور الرئيس، وأعلام مصر ليعربوا عن دعمهم وتأييدهم للرئيس السيسي ووقوفهم بجوار جيش مصر وشرطتهم الباسلة ضد الحملة الممنهجة التي تقوم بها بعض أجهزة المخابرات العالمية لدول معادية.

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