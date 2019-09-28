مؤتمر جماهيري لتأييد الرئيس السيسي في الشيخ زويد

نظم عدد من القبائل والعائلات السيناوية، اليوم الجمعة، مؤتمرًا جماهيريا فى مدينة الشيخ زويد لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، والتأكيد على رفض الفوضى ودعوات البعض لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكد المشاركون فى المؤتمر تجديد الثقة فى الرئيس السيسى ومباركة الإصلاحات التي يتخذها نحو رفعة الوطن والمواطنين وتقدم الدولة المصرية، فضلا عن تجديد الثقة فى القوات المسلحة وقوات الشرطة للاستمرار في محاربة الإرهاب وتطهير سيناء منه.

وطالب المشاركون في المؤتمر بعدم الالتفات لأية دعوات تطالب بزعزعة الأمن والاستقرار.. مؤكدين تبرؤهم من كل شخص يدعو إلى الفوضى وهدم الدولة.

ورفع المشاركون في المؤتمر لافتات تأييد لرئيس الجمهورية وقوات الجيش والشرطة.