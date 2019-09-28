وزير الخارجية البحريني: نعمل على وقف السياسات الهدامة للنظام الإيراني

قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن "تبني النظام الإيراني للإرهاب العابر للحدود قد خلق شبكات من التنظيمات الإرهابية".

وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، أن البحرين تؤكد دعمها لمواصلة مسار تجفيف منابع الإرهاب، ووقف السياسات الهدامة للنظام الإيران، وفقًا لقوله.

وأشار إلى أن إيران تواصل اعتداءاتها على السفن التجارية في الممرات البحرية الدولية بالخليج العربي، معربًا عن إدانته لـ "الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية سعودية، والتي تتحمل إيران مسؤوليتها".