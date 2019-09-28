قطار يتعطل في نفق بألمانيا ويتسبب في شلل السكة الحديد بمدينة شتوتجارت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تعطل قطار ألماني بعد ظهر اليوم السبت، في نفق تحت محطة القطارات الرئيسية بمدينة شتوتجارت الألمانية وتسبب في شل حركة المرور مطلع نهاية الأسبوع التي ترافق المهرجان الشعبي في بلدة كانستات.

وهبط مئات الركاب من القطار لمدة ساعة تقريبا وساروا على أقدامهم داخل النفق في اتجاه ضوء النهار.

وكتبت الشرطة الاتحادية على موقع تويتر أنه بسبب تواجد العديد من الركاب على طريق السكة الحديد فسوف تتوقف جميع قطارات المحطة الرئيسية لفترة قصيرة.

تمكنت القطارات الإقليمية والبعيدة بعد ذلك بقليل من السير ثانية على الطريق الحديدي.