وزير النقل: مصر تشهد حاليا العصر الذهبي للمرأة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن القيادة السياسية المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن جهود مصر تركزت على تعزيز دور المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وأن الفترة الحالية تمثل العصر الذهبي للمرأة.

وأضاف في كلمته خلال الاحتفال باليوم العالمي للنقل البحري تحت شعار "تمكين المرأة في المجتمع البحري"، الذي أقيم مساء اليوم السبت بقلعة قايتباي بالإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية "عبد العزيز قنصوة" وقناصل الدول العربية والأجنبية، أن الشعار الذي أطلقته المنظمة وهو "تمكين المرأة في المجتمع البحري" دليل على التزام المجتمع العالمي بتطبيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن الدول ذات القيادات الحكيمة هي من تمكن المرأة في كافة المجالات، مضيفًا أن دور المرأة لايقل أهمية عن دور الرجل.

وكرم عدد من القيادات والسيدات العاملات في مجال النقل البحري.

ومن جانبه قال رئيس قطاع النقل البحري أيمن صالح، إن القطاع حتفل كل عام باليوم العالمي للنقل البحري في هذا التوقيت من كل عام، مؤكدًا أن للمراة المصرية دور بارز منذ أقدم العصور، وأن مصر اتخذت خطوات ملموسة في مجال المساواة بين الجنسين، في ظل وجود ٨ وزيرات في الحكومة المصرية.

ولفت إلى وجود 1428 امرأة في مجال النقل البحري، منهن من تتولى مناصب قيادية.

وقالت عضو رابطة المرأة العربية في القطاع البحري، عزة عبد الرحمن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية يهتمون بتمكين المرأة في كافة المواقع.