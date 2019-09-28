رئيس حزب المصريين الأحرار: المفوضة السامية خالفت قواعد العمل الأممي ولم توثق معلوماتها

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن إلقاء القبض على بعض المتهمين يخالف طبيعة وقواعد العمل للمؤسسة الأممية التي تعتمد على التوثيق والتحقق من المعلومة قبل إصدار أحكام بشأن أمر يتعلق بحالة حقوق الإنسان.

وأضاف خليل في بيان صحفي اليوم السبت، أن المفوضة السامية ميشيل باشيله مارست مخالفة لقواعد عمل منصبها الرفيع واعتمدت على تقارير بعض المنظمات المسيسة التي تتخذ موقفا سياسيًا متطرفًا تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأشار إلى أن بيان "المفوضة" حلقة في سلسلة تقديم غطاء إعلامي وحقوقي لدعاة الفوضى وبعض الأصوات المتطرفة التي تحاول التحريض على انتهاك القانون وتحدى مؤسسات الدولة بالتظاهر بالمخالفة للقانون.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن الحزب رصد وتابع أكاذيب منظمة الووتش وصحف الجارديان والاندبندنت الإنجليزية وواشنطن بوست والتي حاولت عبر مانشيتات مُدلسة إعطاء صورة غير حقيقية عن الواقع.

ووجه رئيس حزب المصريين الأحرار في ختام بيانه رسالة شكر واعتزاز للشعب المصري الواعي والواعد ومساندته لبلاده في كل المواقف والأوقات.