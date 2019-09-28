الاستخبارات العراقية: ضبط 4 أطنان من مادة سي فور شديدة الانفجار في الأنبار

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ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، 4 أطنان من مادة "سي فور" شديدة الانفجار في قضاء هيت بمحافظة الأنبار العراقية داخل مخبأ لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.

وأفادت المديرية العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت قوات الأمن من مداهمة مخبأ لتنظيم داعش

وأشارت إلى أن هذا المخبأ يعد من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي أثناء فرض سيطرته على محافظة الأنبار العراقية قبل تحريرها.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق قد أعلنت منتصف الشهر الجاري انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "إرادة النصر" الهادفة إلى مطاردة مسلحي تنظيم داعش في صحراء محافظة الأنبار غربي البلاد.

وتأتي العملية العسكرية الجديدة بدعم من القوات الجوية العراقية وطيران التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وتهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة المطلوبين والعناصر الإرهابية وتعزير الأمن والاستقرار في المناطق التي شملتها هذه المرحلة.