بورصة وارسو تسعى إلى مساعدة الشركات الصغيرة فى مجال الأبحاث



نجحت بولندا في التغلب على ارتفاع تكاليف الأبحاث والتحليلات الاقتصادية التي يتم إجراؤها لصالح المستثمرين، وذلك من خلال قيام بورصة وارسو للأوراق المالية بوضع تقارير وتوزيعها على أعضائها مجانا.

وحصلت 12 شركة سمسرة بولندية على مبلغ 50 ألف زلوتي/12 ألف دولار/ لتغطية نشاط كل شركة وفق برنامج تضمن وضع تقارير عن 40 شركة متوسطة الحجم تقريبا وقع عليها اختيار بورصة وارسو.

ووفق ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم السبت، فإن بورصة وارسو تشترط استمرار أبحاث وتحليلات شركات السمسرة لمدة عامين مع تحديث تقاريرها بانتظام.

وتسعى بورصة وارسو، التي تضم في عضويتها 460 شركة، من وراء هذه المبادرة إلى تعزيز صورة الشركات الصغيرة فى مواجهة ما تتعرض له من مخاطر تجاهلها، بعد صدور لوائح بالاتحاد الأوروبى تحدد سعرا منفصلا للأبحاث والتقارير الخاصة بالشركات، فضلا عن مواجهة الهيمنة المتزايدة من جانب شركات الاستثمار الأجنبية، الأكبر حجما والأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية، والتي تسعى إلى تجاوز الوسطاء المحليين عند طرح عروض الأسهم.