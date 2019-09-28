 خبير أممي يعرب عن قلقه إزاء الترهيب في زيمبابوي - بوابة الشروق
السبت 28 سبتمبر 2019 7:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

خبير أممي يعرب عن قلقه إزاء الترهيب في زيمبابوي

(د ب أ)
نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 6:50 ص | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 6:50 ص

أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات عن قلقه إزاء استخدام "القوة العسكرية المفرطة" في زيمبابوي، وذلك في تقرير أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة.

وقال كليمنت نياليتسوسي فولي "في الحالات التي تتعرض فيها حقوق الإنسان للانتهاك من جانب الشرطة والجيش.. من الضروري أن تتم معاقبة المسؤولين عن ذلك"، مضيفا أن استخدام القوة العسكرية بدأ يصبح أمرا شائعا.

واختتم فولي زيارة رسمية استغرفت 10 أيام لزيمبابوي يوم الجمعة.

وأعرب فولي عن مخاوف بشأن القيود التي تؤثر على عمل المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية بعدما تحدث إلى أشخاص في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال الخبير الأممي "أشعر بالقلق لسماعي عن حالات ترهيب ضد المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وجاءت زيارة فولي، وهي زيارته الاستكشافية الأولى إلى زيمبابوبي بدعوة من الحكومة.

وأكد فولي إنه يدعم التزام الحكومة المعلن بالتحول الديمقراطي، لكنه حث السلطات على القيام بالمزيد من العمل لتحقيق هذه الرؤية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك