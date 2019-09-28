خبير أممي يعرب عن قلقه إزاء الترهيب في زيمبابوي

أعرب مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات عن قلقه إزاء استخدام "القوة العسكرية المفرطة" في زيمبابوي، وذلك في تقرير أصدره مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة.

وقال كليمنت نياليتسوسي فولي "في الحالات التي تتعرض فيها حقوق الإنسان للانتهاك من جانب الشرطة والجيش.. من الضروري أن تتم معاقبة المسؤولين عن ذلك"، مضيفا أن استخدام القوة العسكرية بدأ يصبح أمرا شائعا.

واختتم فولي زيارة رسمية استغرفت 10 أيام لزيمبابوي يوم الجمعة.

وأعرب فولي عن مخاوف بشأن القيود التي تؤثر على عمل المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية بعدما تحدث إلى أشخاص في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال الخبير الأممي "أشعر بالقلق لسماعي عن حالات ترهيب ضد المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وجاءت زيارة فولي، وهي زيارته الاستكشافية الأولى إلى زيمبابوبي بدعوة من الحكومة.

وأكد فولي إنه يدعم التزام الحكومة المعلن بالتحول الديمقراطي، لكنه حث السلطات على القيام بالمزيد من العمل لتحقيق هذه الرؤية.