 ذارت البلاستيك فى أكياس الشاى - بوابة الشروق
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ذارت البلاستيك فى أكياس الشاى


نشر فى : السبت 28 سبتمبر 2019 - 4:28 ص | آخر تحديث : السبت 28 سبتمبر 2019 - 4:28 ص

فى دراسة مهمة قام بها فريق من علماء جامعة ماكجيل الكندية بمونتريال، ونشرت نتائجها الدورية العلمية المهتمة بشئون البيئة.
Journal of enviromental Science and telcnology
أشارت إلى أن أكياس الشاى التى تستخدم لتحضير فنجان من الشاى بسهولة ويسر، إنما ينطلق منها الملايين من ذرات البلاستيك التى لا ترى بالعين المجردة.
علقت منظمة الصحة العالمية على تلك الظاهرة بأن تلك الملايين من الذرات لم يثبت ضررها على الإنسان وإن كانت أتبعت التعليق بآخر يفيد أن تلك النتيجة لم تعتمد على دراسات أكيدة موسعة وأنه من الضرورى أن يتبع ذلك دراسات أكثر دقة وتحريا للأمر.


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