كيف وصف رجال الفن والسياسة والصحافة جمال عبدالناصر في مذّكراتهم؟

تحل اليوم (28 سبتمبر) الذكرى 49 لرحيل الرئيس جمال عبدالناصر، حيث تعرض لنوبة قلبية بعد اختتام قمة جامعة الدول العربية سنة 1970، وشيع جنازته في القاهرة أكثر من 5 ملايين شخص.

و"عبدالناصر" هو ثاني رؤساء مصر بعد إعلان الجمهورية في 1954، وتولى السلطة في عام 1956 ولمدة 14 عاما، تخللت فترة حكمه أحداث سياسية مؤثرة، مثل: تأميم القناة، والعدوان الثلاثي على مدن القناة، وحرب اليمن، وحرب استنزاف ما بعد هزيمة يونيو 67؛ مما جعل فترة حكمه تلقى تناولا من الكتاب والمحللين السياسيين إلى يومنا هذا.

وفي ذكرى رحيله، ترصد "الشروق" أبرز كتابات ومواقف من عاصروا ناصر في مذّكراتهم:

1- عبدالحليم حافظ.. رأى فيه الجاذبية وخفة الدم

كان العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ واحدا من أقرب الفنانين إلى قلب ناصر، ولم يترك فرصة أو مناسبة فنية أو حدث سياسي إلا وأعلن من خلاله عن حبه للزعيم الراحل، وقدم له عدة أغنيات مثل "احنا الشعب"؛ حيث تغنى بها العندليب للرئيس جمال عبدالناصر عام 1956، بعد اختياره رئيسا للجمهورية.

وفي يناير عام 1973، بدأ عبدالحليم حافظ في كتابة مذكراته أثناء رحلته العلاجية في أكسفورد، وأوصى بعدم نشرها إلا بعد وفاته؛ لذلك نشرت مسلسلة بمجلة "صباح الخير" بداية من 1977، وتحدث حليم في مذكراته عن ناصر وعلاقته به، حيث كتب عن اللقاء الأول الذي جمع بينهما: "عندما صافحت عبدالناصر لأول مرة شعرت بأنني أمام شخصية جذابة جداً وأنه ككل الضباط الأحرار بسيط، خفيف الدم، يعرف جيدًا ما يقول، ويعرف جيدًا ما يفعل".

2- ريتشارد نيكسون.. وصفه بعدو إسرائيل وعديم الثقة بالغرب

في مذكرات الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون، التي كانت بعنوان "نصر بلا حرب" والتي صدرت باللغة العربية عام 1999 وأعدها المشير أبو غزالة، وتحدث نيكسون في بعض سطور مذكراته عن الرئيس الراحل عبدالناصر، وقال: "رأيت الشباب والشيوخ، أغنياء وفقراء، ينصتون لصوته بنظرات يعلوها الابتهاج الغامر، بنى ناصر دعوته القومية على أساسين، أولهما: العداء لإسرائيل، والثاني: عدم الثقة بالغرب، وكلاهما عملان هدامان بدلاً من أن يكونا عاملين بناءين".

3- حمدي قنديل.. أعاد برنامجه بعد إيقافه

في 2014، نشرت "دار الشروق" مذكرات الإعلامي الكبير حمدي قنديل بعنوان "عشت مرتين".

قنديل الذي كان أحد رموز التلفزيون العربي منذ انطلاق بثه في 1960، وكان مكلفا بقراءة النشرة وتقديم برامج الأخبار، يحكي عن أحد المواقف فيقول: "عندما بدأت تقديم برنامج «أقوال الصحف» في سبتمبر 1961 توقف بعد الحلقة الخامسة، قال لي رئيس تحرير الأخبار: «الوزير بيقول لك استريح شوية». كانت هذه هي الشفرة في ذلك الحين للإعراب عن غضب السلطة، بعدها علمت أن سبب الغضب هو أنني أوردت خبرا عن الرئيس عبدالناصر في نهاية البرنامج وليس في بدايته".

ذهبت إلى مكتب الرئيس في منشية البكري، وطلبت مقابلة سامي شرف سكرتير الرئيس للمعلومات، قلت له: «يا سامي بك، أريد أن أعرف من الرئيس شخصيا إذا كان يعترض على إذاعة خبر عنه في نهاية برنامج!»، وحكيت له الحكاية، ضحك سامي شرف وطلب مني الانتظار في استراحة مكتبه.

بعد قليل ناداني مرة ثانية، وقال: «الريس بيقول لك خد الجرايد وروح على الاستوديو بتاعك على طول من غير ما تكلم حد».