مكافآت إضافية للاعبي الإسماعيلي بعد الصعود لثمن نهائي البطولة العربية

منح محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى فى تونس، لاعبى الفريق مكافآت إضافية بخلاف مكافأة اللائحة بعد النجاح فى الصعود لدور الـ16 بالبطولة العربية والروح القتالية التى قدموها، خلال لقاء الفريق مع أهلى بنغازى.

منح محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى فى تونس، لاعبى الفريق مكافآت إضافية بخلاف مكافأة اللائحة بعد النجاح فى الصعود لدور الـ16 بالبطولة العربية والروح القتالية التى قدموها، خلال لقاء الفريق مع أهلى بنغازى.

منح محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى فى تونس، لاعبى الفريق مكافآت إضافية بخلاف مكافأة اللائحة بعد النجاح فى الصعود لدور الـ16 بالبطولة العربية والروح القتالية التى قدموها، خلال لقاء الفريق مع أهلى بنغازى.