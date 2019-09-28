مكافآت إضافية للاعبي الإسماعيلي بعد الصعود لثمن نهائي البطولة العربية

منح محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى فى تونس، لاعبى الفريق مكافآت إضافية بخلاف مكافأة اللائحة بعد النجاح فى الصعود لدور الـ16 بالبطولة العربية والروح القتالية التى قدموها، خلال لقاء الفريق مع أهلى بنغازى.
وتأهل الإسماعيلى إلى دور الـ16 للبطولة، رغم خسارته أمام مضيفه أهلى بنغازى بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب مصطفى بن جنات فى إياب دور الـ32 للبطولة العربية.
واستفاد الإسماعيلى من فوزه فى لقاء الذهاب الذى أقيم فى الإسماعيلية بنتيجة 4 ــ 2، ليتأهل لدور الـ16 بنتيجة 4 ــ 3، فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.
وحرص رئيس بعثة الإسماعيلى ومحمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات على تهنئة اللاعبين بغرفة الملابس، وقاما بنقل تهنئة مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان لهم وسط أجواء مثالية.
وطالب الجميع فى ختام حديثه بضرورة استمرار المكاسب من أجل إسعاد الجماهير وإعادة الفريق لوضعه الطبيعى