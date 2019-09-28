ماليزيا تدعو الأمم المتحدة إلى وضع ضوابط لاستخدام العقوبات

دعا رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، المجتمع الدولي إلى وضع ضوابط في ما يتعلق بفرض عقوبات .. منتقداً محاولات واشنطن إجبار جميع الدول على وقف التعامل تجاريًا مع إيران.

وقال رئيس الوزراء الماليزي، في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24 " اليوم السبت: "لا نعرف تحت أي قوانين يتم تطبيق العقوبات ، يبدو أنه امتياز يتمتع به الأغنى والأقوى".

ووجه كلامه إلى المجتمع الدولي قائلا :"إذا كنتم تريدون تطبيق عقوبات فليكن لدينا قانون ينظّمها"..لافتا إلى أنه عندما يتم تطبيق عقوبات على دولة ما فإن الدول الأخرى تتأثر بتلك العقوبات"..موضحا أن ماليزيا ودولا كثيرة أخرى خسرت سوقًا مهمًا عندما تم تطبيق العقوبات على إيران.

وأقر مهاتير محمد بأن الشركات الماليزية لا تملك خياراً سوى الامتثال خشية استهدافها بالعقوبات أمريكية.. مجددا انتقاداته لاتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ" الذي يضم 11 دولة بينها ماليزيا وانسحبت منه واشنطن في عهد ترامب"..داعيا إلى إعادة التفاوض على اتفاق "الشراكة عبر المحيط الهادئ" عقب انتخابه العام الماضي.