إصابة رجلين جراء إطلاق نار في أحد أحياء برلين

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أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية عن إطلاق نار في منطقة شارلوتنبورج بالعاصمة برلين في ساعة مبكرة صباح اليوم السبت.

وأوضح المتحدث أن الواقعة أسفرت عن إصابة رجلين (كل منهما 25 عامًا)، لكنه نفى وجود خطر يهدد حياتهما.

ولم تدل الشرطة بتصريحات حول الحادثة، لكنها أكدت حدوث إطلاق نار. وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، تشاجرت مجموعتان في منطقة شارع "كانترشتراسه" حيث العديد من الحانات.

ولا يزال من غير المعروف بعد لماذا تم إطلاق النار، أو الأشخاص الذي تورطوا في الشجار.

وكان سكان بالمنطقة سمعوا في ساعة مبكرة من صباح اليوم صوت إطلاق عدة رصاصات وأخطروا الشرطة.

وعثرت الشرطة في مسرح الجريمة على الرجلين، وتم نقلهما إلى المستشفى وخضعا هناك للجراحة.

وقام أفراد شرطة بتأمين المكان وتتبع آثار الجريمة.

وقال المتحدث إنه لم يتم القبض على أحد حتى الآن.