القبض على «الرجل العنكبوت» الفرنسي بعد تسلقه برجا من 42 طابقا في فرانكفورت

ألقت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، القبض على المتسلق الفرنسي المغامر ألان روبير المعروف باسم "الرجل العنكبوت" في مدينة فرانكفورت الألمانية عقب تسلقه برج (سكايبر) شاهق الارتفاع.

وذكرت قناة (فرانس 24) - في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن روبير (57 عاما) وصل إلى قمة المبنى، الذي يبلغ ارتفاعه 154 مترا والمكون من 42 طابقا، في نصف ساعة فقط دون الحصول على إذن أو معدات للسلامة، الأمر الذي أدهش المارة وجعلهم يتوقفون لالتقاط الصور.. مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض عليه أثناء هبوطه من المبنى.

ويقوم روبير بتسلق بنايات شاهقة الارتفاع في مختلف أنحاء العالم منذ عام 1994، وكان من بينها برج خليفة في دبي بالإمارات العربية المتحدة (أطول برج في العالم)، وبرج إيفيل في العاصمة الفرنسية باريس.. ويتسلق روبير دون تصريح عادة وقد ألقي القبض عليه عدة مرات بعضها بسبب التعدي على الممتلكات.. وفي أغسطس الماضي، تسلق روبير ناطحة سحاب مكونة من 62 طابقا في هونج كونج ورفع عند وصوله راية كبيرة على واجهة المبنى ترمز إلى السلام وسط احتجاجات واسعة هزت المدينة.